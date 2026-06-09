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Окупантам закриють в'їзд до Європи і не тільки: деталі 21-го пакету санкцій проти РФ

15:10 09.06.2026 Вт
3 хв
Які обмеження підготували у ЄС?
aimg Олена Чупровська
Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Росіяни, які воювали проти України, більше не зможуть потрапити до Євросоюзу. Заборону включено до нового 21-го пакету санкцій, який ЄС запропонував сьогодні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Що увійшло до 21-го пакету санкцій

Єврокомісія запропонувала новий пакет обмежень проти Росії, який охоплює кілька ключових напрямків: енергетику, фінансові послуги, криптовалюту, торгівлю і - вперше - рибальство.

"Сьогодні ми пропонуємо 21-й пакет санкцій. Ми зосереджуємося на секторах з найбільшим впливом, а саме на енергетиці, фінансових послугах та криптовалюті, торгівлі, і цього разу вперше включається рибальство, і ми забороняємо в'їзд колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу", - оголосила фон дер Ляєн.

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Удар по тіньовому флоту

Окремий блок пакета стосується суден, якими Росія вивозить нафту в обхід санкцій.

До списку додають ще 30 кораблів - на додаток до 632, які вже під обмеженнями. Загалом під санкціями опиниться понад 660 суден тіньового флоту.

Вперше під удар потрапляють також судна, які обслуговують тіньовий флот - наприклад, надають паливо або інші послуги. Під обмеження підпадатимуть і об'єкти інфраструктури: порти, аеропорти та нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту.

Крім того, пропонується заборонити продаж енергетичних танкерів Росії.

Нова заборона на в'їзд для колишніх російських бойовиків - це окремий елемент пакету, якого раніше в санкційній практиці ЄС не було.

21-й пакет санкцій: що готує ЄС

Паралельно з ініціативою щодо заборони в'їзду ЄС готує новий удар по російській економіці.

Блок планує включити до 21-го пакету санкцій 170 фізичних і юридичних осіб, серед яких - 90 банків.

Нові обмеження стосуватимуться:

  • банків та фінансових установ, пов'язаних із фінансуванням війни;
  • підприємств російського військово-промислового комплексу;
  • компаній, причетних до продажу вкраденого українського зерна;
  • суден тіньового флоту, які перевозять російську нафту.

Пакет очікують наприкінці червня або на початку липня. Його прийняттю сприяла зміна влади в Угорщині - нова команда зняла заблоковані раніше обмеження.

Тим часом ЄС посилює тиск на Росію одразу на кількох напрямках. Як повідомляло РБК-Україна, військово-морські сили країн блоку отримали право підніматися на борт суден тіньового флоту РФ у Середземному морі. До цього місія IRINI лише спостерігала за підозрілими кораблями.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас також заявила, що санкції вже завдали Кремлю збитків на 1,5 трильйона доларів, а новий пакет обмежень вдарить ще по 80 російських організаціях та особах.

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