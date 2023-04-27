Окупанта засудили до довічного позбавлення волі за розстріл родини у Чернігівській області

"26 лютого 2022 року військовослужбовці РФ, перебуваючи в центральній частині села Крупичполе Прилуцького району, зупинили цивільний автомобіль, в якому знаходилась подружня пара, їхня дочка та зять", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений спільно з іншими військовими РФ відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. Надалі, вважаючи, що всі четверо осіб загинули, росіяни покинули місце вчинення злочину.

"Внаслідок злочинних дій жінка з подружньої пари загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження різного ступеню", - пояснили у прокуратурі.

Ічнянським районним судом військовослужбовця ЗС РФ визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Його засуджено до довічного позбавлення волі.