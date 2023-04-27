Окупанта засудили до довічного позбавлення волі за розстріл родини у Чернігівській області

Військовий армії РФ у селі Крупичполе (Чернігівська область) розстріляв автомобіль з родиною, через що загинула жінка. Його засудили до довічного позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чернігівської обласної прокуратури.
"26 лютого 2022 року військовослужбовці РФ, перебуваючи в центральній частині села Крупичполе Прилуцького району, зупинили цивільний автомобіль, в якому знаходилась подружня пара, їхня дочка та зять", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обвинувачений спільно з іншими військовими РФ відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. Надалі, вважаючи, що всі четверо осіб загинули, росіяни покинули місце вчинення злочину.
"Внаслідок злочинних дій жінка з подружньої пари загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження різного ступеню", - пояснили у прокуратурі.
Ічнянським районним судом військовослужбовця ЗС РФ визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Його засуджено до довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, що житель Закарпатської області підтримував дії РФ та хотів створити "Підкарпатську Русь". Правоохоронці задокументували його злочинну діяльність, а суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 20 років.
Зрадника, який "зливав" позиції Сил оборони у Дніпропетровській області своєму сину-військовому РФ, засудили до 15 років в'язниці.
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