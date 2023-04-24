ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хотів створення "Підкарпатської Русі". Жителя Закарпаття засудили до 20 років тюрми

Новость на русском →
Закарпатська область, Понеділок 24 квітня 2023 22:46
Хотів створення "Підкарпатської Русі". Жителя Закарпаття засудили до 20 років тюрми Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Закарпатської області підтримував дії РФ та хотів створити "Підкарпатську Русь". Правоохоронці задокументували його злочинну діяльність, а суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"У 2014 році засуджений виїхав до РФ. Звідти пропагував ідеї "руського миру" та розпалював ворожі настрої серед жителів Закарпатської області. Він публічно пропонував утворити на території західних областей України так звану "Підкарпатську Русь", а себе вважав її "прем’єр-міністром", - йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік продовжив вести підривну діяльність на користь Кремля. Вже на наступний день після російського вторгнення засуджений поширив відеозвернення до російського диктатора Володимира Путіна. У ньому продовжував наполягати на необхідності утворення "Підкарпатської Русі".

У 2019 році чоловіка заочно засудили за злочини проти національної безпеки до 12 років ув’язнення. Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку суду йому призначено остаточне покарання - 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що командир російського танка під час часткової окупації Київської області пограбував місцевого жителя. Правоохоронці ідентифікували його, а суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 11 років.

Зрадника, який "зливав" позиції Сил оборони у Дніпропетровській області своєму сину-військовому РФ, засудили до 15 років в'язниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Закарпатська область Війна в Україні
NEWS
РФ може піти у наступ на кількох ділянках, тому США посилюють допомогу ЗСУ, - Білий дім
РФ може піти у наступ на кількох ділянках, тому США посилюють допомогу ЗСУ, - Білий дім
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року