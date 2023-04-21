"Зливав" позиції ЗСУ сину-окупанту: мешканця Марганця засудили до 15 років в'язниці

Зрадника, який "зливав" позиції Сил оборони у Дніпропетровській області своєму сину-військовому РФ, засудили до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Повідомляється, що за "наводкою" підозрюваного росіяни намагалися вдарити по інфраструктурі області на початку літа 2022 року. Проти українські сили ППО збили всі ворожі ракети.

Правоохоронці затримали чоловіка під час контрдиверсійних заходів в Дніпропетровській області.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Марганця, який у березні 2022 року вийшов на волю з виправної колонії, де відбував покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Після цього він почав приховано збирати інформацію про місця базування та переміщення ЗСУ в області. Насамперед він намагався виявити позиції українських ЗРК С-300.

Отримані відомості він передавав своєму сину, який входив до складу російських окупаційних угруповань та брав участь в обстрілах населених пунктів на Ізюмському напрямку. Для комунікації із сином чоловік використовував один із месенджерів.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Зважаючи, що фігурант має три роки непогашеної судимості, загалом він проведе за ґратами 18 років.