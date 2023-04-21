"Зливав" позиції ЗСУ сину-окупанту: мешканця Марганця засудили до 15 років в'язниці
Зрадника, який "зливав" позиції Сил оборони у Дніпропетровській області своєму сину-військовому РФ, засудили до 15 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що за "наводкою" підозрюваного росіяни намагалися вдарити по інфраструктурі області на початку літа 2022 року. Проти українські сили ППО збили всі ворожі ракети.
Правоохоронці затримали чоловіка під час контрдиверсійних заходів в Дніпропетровській області.
За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Марганця, який у березні 2022 року вийшов на волю з виправної колонії, де відбував покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.
Після цього він почав приховано збирати інформацію про місця базування та переміщення ЗСУ в області. Насамперед він намагався виявити позиції українських ЗРК С-300.
Отримані відомості він передавав своєму сину, який входив до складу російських окупаційних угруповань та брав участь в обстрілах населених пунктів на Ізюмському напрямку. Для комунікації із сином чоловік використовував один із месенджерів.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Зважаючи, що фігурант має три роки непогашеної судимості, загалом він проведе за ґратами 18 років.
Нагадаємо, правоохоронці затримали двох рятувальників-колаборантів, які підпалили пожежну частину під Києвом.
Окрім того, двом бойовикам, яких захопили у полон на Бахмутському напрямку, оголосили підозри.
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