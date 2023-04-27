Оккупанта приговорили к пожизненному лишению свободы за расстрел семьи в Черниговской области

"26 февраля 2022 военнослужащие РФ, находясь в центральной части села Крупичполе Прилукского района, остановили гражданский автомобиль, в котором находилась супружеская пара, их дочь и зять", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый совместно с другими военными РФ сразу открыли прицельный огонь по автомобилю и его пассажирам. В дальнейшем, считая, что все четыре человека погибли, россияне покинули место совершения преступления.

"В результате преступных действий женщина из супружеской пары погибла, другие члены семьи получили телесные повреждения разной степени", - пояснили в прокуратуре.

Ичнянским районным судом военнослужащий ВС РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.