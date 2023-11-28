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Окупант про стан армії РФ на фронті: часто почали бити по нас (перехоплення)

Вівторок 28 листопада 2023 19:03
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Окупант про стан армії РФ на фронті: часто почали бити по нас (перехоплення) Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий у розмові зі знайомим поскаржився на великі втрати на фронті та те, що вони зазнають постійних обстрілів з боку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Він розповів, що на його позиції планувався напад, який допомогли організувати диверсанти.

"На наш об'єкт підготовлено було напад там диверсійка. Щось частенько почали х*ярити. Цивільні взагалі то скаржаться на нас", - каже окупант.

Він розповідає, що ті, кому вдається вибратись з фронту у відпустку - потім не повертаються.

Водночас його знайомий каже, що в місцевий аеропорт нещодавно прилетів цілий літак з загиблими та пораненими.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.

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