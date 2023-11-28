ua en ru
Вт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупант о состоянии армии РФ на фронте: часто начали бить по нам (перехват)

Вторник 28 ноября 2023 19:03
UA EN RU
Оккупант о состоянии армии РФ на фронте: часто начали бить по нам (перехват) Иллюстративное фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный в разговоре со знакомым пожаловался на большие потери на фронте и то, что они подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Он рассказал, что на его позиции планировалось нападение, которое помогли организовать диверсанты.

"На наш объект подготовлено было нападение там диверсийка. Что-то частенько начали хярить. Гражданские вообще то жалуются на нас", - говорит оккупант.

Он рассказывает, что те, кому удается выбраться с фронта в отпуск, не возвращаются.

В то же время, его знакомый говорит, что в местный аэропорт недавно прилетел целый самолет с погибшими и ранеными.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Стало известно о состоянии Буданова после отравления его жены
Стало известно о состоянии Буданова после отравления его жены
DAILY
Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно