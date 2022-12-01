Окупанти здають зброю і тікають з України до Росії: перехоплення ГУР

Військовий розповів, що його та товаришів по службі постійно обстрілюють українські військові. До них не доходить гуманітарна допомога, яку передають родичі.

"Тут пацани були з сьомої роти, вони взяли автомати свої скинули офіцерам і пішли до Валуєк (місто в Бєлгородській області - ред.) пішки, щоб до військової прокуратури дійти. Вони сім днів нічого не їли, ні води їм не привозили, ні їжі. Вони до нас прийшли, ми їх нагодували. Вони говорили: "Ми віддали зброю офіцерам, ми підемо пішки до Валуєк, до військової прокуратури". Я кажу: "Не дай Бог свої вас пристрелять", - додав окупант.

Він також розповів про випадки "дружнього вогню" і поскаржився, що "не знає, чи то від своїх тікати, чи то від чужих".