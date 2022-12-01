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Окупанти здають зброю і тікають з України до Росії: перехоплення ГУР

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Четвер 01 грудня 2022 20:32
Окупанти здають зброю і тікають з України до Росії: перехоплення ГУР Ілюстративне фото: окупанти здають зброю та тікають з України до Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий перехоплення телефонної розмови окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки.

Військовий розповів, що його та товаришів по службі постійно обстрілюють українські військові. До них не доходить гуманітарна допомога, яку передають родичі.

"Тут пацани були з сьомої роти, вони взяли автомати свої скинули офіцерам і пішли до Валуєк (місто в Бєлгородській області - ред.) пішки, щоб до військової прокуратури дійти. Вони сім днів нічого не їли, ні води їм не привозили, ні їжі. Вони до нас прийшли, ми їх нагодували. Вони говорили: "Ми віддали зброю офіцерам, ми підемо пішки до Валуєк, до військової прокуратури". Я кажу: "Не дай Бог свої вас пристрелять", - додав окупант.

Він також розповів про випадки "дружнього вогню" і поскаржився, що "не знає, чи то від своїх тікати, чи то від чужих".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

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