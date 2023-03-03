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Окупант поскаржився дружині на "вагнерівців" та велику кількість втрат на фронті (перехоплення)

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Україна, П'ятниця 03 березня 2023 18:55
Окупант поскаржився дружині на "вагнерівців" та велику кількість втрат на фронті (перехоплення) Фото: окупант поскаржився дружині на "вагнерівців" та велику кількість втрат на фронті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий поскаржився у телефонній розмові з дружиною на те, що йому доводиться воювати поруч із колишніми ув'язненими, які підписали контракт з ПВК "Вагнера".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управляння розвідки.

За його словами, "вагнерівці" розповідали, що війна має закінчстись нібито у лютому 2023 року. Вони говорили, що Росія ніби то планує виводити свії війська з території України.

При цьому окупант скаржився, що "вагнерівці" ведуть себе не зовсім адекватно. Вони вживають наркотичні речовини. Через це вони не встигають реагувати на обстріли і серед них дуже великі втрати.

Нагадаємо, що Росія кожного дня втрачає велику кількість своїх військових при спробі захопити та окупувати Україну.

Дружина військовослужбовця РФ обурена, що родини збирають кошти на забезпечення мобілізованих. Окупант їй розповів, як інші росіяни готові ламати кістки, аби втекти з передової в Україні.

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