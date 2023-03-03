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Оккупант пожаловался жене на "вагнеровцев" и большое количество потерь на фронте (перехват)

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Украина, Пятница 03 марта 2023 18:55
Оккупант пожаловался жене на "вагнеровцев" и большое количество потерь на фронте (перехват) Фото: оккупант пожаловался жене на "вагнеровцев" и большое количество потерь на фронте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный пожаловался в телефонном разговоре с женой на то, что ему приходится воевать рядом с бывшими заключенными, подписавшими контракт с ПИК "Вагнера".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

По его словам, "вагнеровцы" рассказывали, что война должна закончиться якобы в феврале 2023 года. Они говорили, что Россия будто бы планирует выводить свои войска с территории Украины.

При этом оккупант жаловался, что "вагнеровцы" ведут себя не совсем адекватно. Они используют наркотические вещества. Поэтому они не успевают реагировать на обстрелы и среди них очень большие потери.

Напомним, что Россия ежедневно теряет большое количество своих военных при попытке захватить и оккупировать Украину.

Жена военнослужащего РФ возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных. Оккупант ей рассказал, как другие россияне готовы ломать кости, чтобы убежать из передовой в Украине.

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