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Окупант розповів про значні щоденні втрати росіян на фронті (перехоплення)

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Україна, Понеділок 27 лютого 2023 19:50
Окупант розповів про значні щоденні втрати росіян на фронті (перехоплення) Фото: окупант розповів про значні щоденні втрати росіян на фронті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія кожного дня втрачає велику кількість своїх військових при спробі захопити та окупувати Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Голоовне управління розвідки Міністерства оборони України.

У своїй розмові з товаришем росіянин спочатку не може підрахувати кількість загиблих солдатів. Він говорить, що дехто з них поранений, а дехто - зниклі безвісти.

"У мене в сумі виходить, безвісті, яких я знаю, але вони скоріше за все двохсоті - 12 осіб, трьохсоті у мене 19 осіб, та два - двохсоті", - каже він.

Нагадаємо, російські окупанти розширюють діяльність так званих "загороджувальних загонів" у Донецькій області. Бойовикам забороняють відступати, погрожуючи розстрілом.

Окрім того, жінки росіян просять чоловіків привезти їм з війни так звані "трофеї" з тіл убитих українців.

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