Окупант розповів про значні щоденні втрати росіян на фронті (перехоплення)

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Голоовне управління розвідки Міністерства оборони України.

У своїй розмові з товаришем росіянин спочатку не може підрахувати кількість загиблих солдатів. Він говорить, що дехто з них поранений, а дехто - зниклі безвісти.

"У мене в сумі виходить, безвісті, яких я знаю, але вони скоріше за все двохсоті - 12 осіб, трьохсоті у мене 19 осіб, та два - двохсоті", - каже він.