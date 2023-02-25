"Зламайте мені п’ятку": окупант розповів про росіян, які намагаються втекти з фронту, - ГУР

Дружина військовослужбовця РФ обурена, що родини збирають кошти на забезпечення мобілізованих. Окупант їй розповів, як інші росіяни готові ламати кістки, аби втекти з передової в Україні.

"Хлопець каже - зламайте мені п'ятку і пропонує 60 тисяч. За його словами, вона довго заживає і на пів року додому поїхати. А я йому кажу - давай я її тобі прострелю, готуй гроші, тільки з твого автомата це зроблю", - розповів окупант.

Його дружина обурилась, що до її чоловіка та підрозділу ніяка допомога не доходить.

"Треба петицію, розібратись треба, чому до вас не доходить нічого. На Кремінну збирають, на передову, гроші на тепловізори. Я ж розумію, це наші мужики, треба допомогти. Але вибачте, не я ж вас туди відправляла. Чому я маю допомагати армії РФ? І кажу дівчатам, аби зібратись разом і спитати за це", - розказала дружина.

Чоловік їй розказав, що інших військових карають тим, що відправляють до нього в підрозділ на перевиховання. Це робиться через їхні скарги на погане забезпечення.