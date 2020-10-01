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В октябре украинцы будут отдыхать десять дней

Киев, Четверг 01 октября 2020 08:39
В октябре украинцы будут отдыхать десять дней
Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Каждый третий день в течение месяца будет выходным

В октябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 10 выходных дней. Количество выходных будет больше благодаря одному праздничному дню.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, дополнительным выходным днем будет понедельник, 14 октября, когда отмечается День защитника Украины.

Отметим, День защитника Украины стал официальным праздником в 2015 году.

Кроме того, 14 октября является официальной датой основания Украинской повстанческой армии (УПА).

Также 14 октября отмечается День украинского казачества. Издавна в этот день в Украине также отмечается большой религиозный праздник - Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря почтительному отношению украинского казачества за этим праздником закрепилось еще и второе название - Казацкая Покрова.

В октябре украинцы будут отдыхать десять дней

Кроме того, в октябре отмечаются такие праздники:

  • 4 октября Всемирный день животных
  • 4 октября Всемирный день учителей
  • 5 октября Международный день врача
  • 6 октября День работников образования
  • 8 октября День юриста
  • 9 октября Всемирный день почты
  • 9 октября День риелтора
  • 10 октября Всемирный день психического здоровья
  • 11 октября День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
  • 11 октября День художника
  • 12 октября День кадрового работника
  • 15 октября Международный день кредитных союзов
  • 16 октября Всемирный день продовольствия
  • 18 октября День работников пищевой промышленности
  • 23 октября День рекламиста
  • 25 октября День маркетолога
  • 25 октября День автомобилиста и дорожника

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в 2020 году День защитника отечества в качестве любимого праздника указали 13% респондентов.

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