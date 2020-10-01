В октябре украинцы будут отдыхать десять дней

Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Каждый третий день в течение месяца будет выходным

В октябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 10 выходных дней. Количество выходных будет больше благодаря одному праздничному дню.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, дополнительным выходным днем будет понедельник, 14 октября, когда отмечается День защитника Украины.

Отметим, День защитника Украины стал официальным праздником в 2015 году.

Кроме того, 14 октября является официальной датой основания Украинской повстанческой армии (УПА).

Также 14 октября отмечается День украинского казачества. Издавна в этот день в Украине также отмечается большой религиозный праздник - Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря почтительному отношению украинского казачества за этим праздником закрепилось еще и второе название - Казацкая Покрова.

Кроме того, в октябре отмечаются такие праздники:

4 октября Всемирный день животных

4 октября Всемирный день учителей

5 октября Международный день врача

6 октября День работников образования

8 октября День юриста

9 октября Всемирный день почты

9 октября День риелтора

10 октября Всемирный день психического здоровья

11 октября День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы

11 октября День художника

12 октября День кадрового работника

15 октября Международный день кредитных союзов

16 октября Всемирный день продовольствия

18 октября День работников пищевой промышленности

23 октября День рекламиста

25 октября День маркетолога

25 октября День автомобилиста и дорожника

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в 2020 году День защитника отечества в качестве любимого праздника указали 13% респондентов.