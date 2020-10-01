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У жовтні українці відпочиватимуть десять днів

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 08:39
У жовтні українці відпочиватимуть десять днів
Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кожен третій день протягом місяця буде вихідним

У жовтні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. Кількість вихідних буде більше завдяки одному святкового дня.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, додатковим вихідним днем буде понеділок, 14 жовтня, коли відзначається День захисника України.

Зазначимо, День захисника України став офіційним святом у 2015 році.

Крім того, 14 жовтня є офіційною датою заснування Української повстанської армії (УПА).

Також 14 жовтня відзначається День українського козацтва. Здавна в цей день в Україні також відзначається велике релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Завдяки шанобливому ставленню українського козацтва за цим святом закріпилася ще й другу назву - Козацька Покрова.

У жовтні українці відпочиватимуть десять днів

Крім того, в жовтні відзначаються такі свята:

  • 4 жовтня Всесвітній день тварин
  • 4 жовтня Всесвітній день вчителів
  • 5 жовтня Міжнародний день лікаря
  • 6 жовтня День працівників освіти
  • 8 жовтня День юриста
  • 9 жовтня Всесвітній день пошти
  • 9 жовтня День ріелтора
  • 10 жовтня Всесвітній день психічного здоров'я
  • 11 жовтня День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
  • 11 жовтня День художника
  • 12 жовтня День кадрового працівника
  • 15 жовтня Міжнародний день кредитних спілок
  • 16 жовтня Всесвітній день продовольства
  • 18 жовтня День працівників харчової промисловості
  • 23 жовтня День рекламіста
  • 25 жовтня День маркетолога
  • 25 жовтня День автомобіліста і дорожника

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у 2020 році День захисника вітчизни в якості улюбленого свята вказали 13% респондентів.

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