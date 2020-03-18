В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут

Оксфордские ученые разработали технологию экспресс-тестирования, которая позволит диагностировать коронавирус COVID-19 всего за 30 минут. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз университета.

Ученые утверждают, что новый тест работает в три раза быстрее существующих: сейчас для этого необходимо подождать от 1,5 до 2 часов.

"Красота этого нового теста заключается в разработке системы обнаружения вирусов, которая может специфически распознавать фрагменты РНК человека и РНК COVID-19. Тест имеет встроенные проверки для предотвращения ложных срабатываний или отрицательных результатов, и результаты были очень точными", - заявил профессор Вей Хуанг.

Сообщается, что данная технология уже была проверена на реальных клинических образцах в больнице Шэньчжэня в Китае.

На данный момент оксфордские ученые работают над созданием устройства, которое позволит проводить этот экспресс-тест в клиниках, аэропортах или даже дома.

Напомним, до конца недели Украина получит миллион быстрых тестов для выявления коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня Всемирная организация здравоохранения передала Украине набор реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19.