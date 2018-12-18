В окружении Ляшко оценили размер его ядерного электората

Соратники радикала более оптимистичны, чем социологи

В окружении Олега Ляшко считают, что его ядерный электорат составляет 7-8%, что несколько больше, чем данные социологических исследований. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Радикальный кандидат: как Олег Ляшко готовится к президентским выборам".

"Социологи дают нам меньше, потому что многие наши сторонники живут в маленьких городках и селах. Социологи туда просто не доходят", - уверяют в партии.

В РПЛ считают, что именно по этой причине в соцопросах главными конкурентами на президентских выборах выглядят Юлия Тимошенко и Петро Порошенко. Вместе с тем, "радикалы" рассчитывают, что во втором туре их лидер встретится именно с Тимошенко.

В РПЛ изданию пояснили, что Ляшко сейчас пытается работать с разными электоральными группами, в том числе, в восточных регионах страны. Акценты его публичных выступлений заметно вышли за рамки привычных тезисов о проблемах пенсионеров и крестьян. Он много рассуждает о проблемах промышленности, в частности, угольной, шахтеров и прочего "рабочего класса".

На несколько прошлых выборов Олег Ляшко шел с лозунгом "Вила наготове!". Он постоянно выходил на публику и появлялся в рекламных роликах с этим сельхозинвентарем в руках. Теперь главный лозунг кампании - "Народный президент".

Заметно, что в последние годы лидер РПЛ значительно реже устраивает эпатажные перформансы. Он уже не ест землю с трибуны парламента и не уничтожает импортную картошку в супермаркете. "Конечно, благодаря всему этому эпатажу в первые годы он смог сильно поднять свою узнаваемость. В то же время из-за этого люди не обращали внимания, на то, что именно он говорит и предлагает. Сейчас мы хотим это поменять", - сказал изданию один из соратников главного "радикала".

Напомним, что по данным масштабного исследования трех компаний - КМИС, Центра Разумкова и группы "Рейтинг", проведенного в конце октября - начале ноября, следует, что лидер "радикалов" уступает Юлии Тимошенко, Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко, Анатолию Гриценко и Юрию Бойко. Согласно результатам, он получает 4,9% поддержки из числа всех опрошенных и 7,6% - среди тех, кто определился с кандидата, за которого проголосует в марте следующего года.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины назначила очередные выборы президента на 31 марта 2019 года.

Внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года. Победителем уже в первом туре стал Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,7% избирателей, Юлия Тимошенко получила 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолец - 1,91%, Петр Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитрий Ярош - 0,70%. Остальные кандидаты набрали менее 0,5% избирателей.