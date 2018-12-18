В оточенні Ляшка оцінили розмір його ядерного електорату

Соратники радикала більш оптимістичні, ніж соціологи

В оточенні Олега Ляшка вважають, що його ядерний електорат складає 7-8%, що дещо більше, ніж дані соціологічних досліджень. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Радикальний кандидат: як Олег Ляшко готується до президентських виборів".

"Соціологи дають нам менше, тому що багато наші прихильники живуть в маленьких містечках і селах. Соціологи туди просто не доходять", - запевняють в партії.

В РПЛ вважають, що саме з цієї причини в соцопитуваннях головними конкурентами на президентських виборах виглядають Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Разом з тим, "радикали" розраховують, що у другому турі їх лідер зустрінеться саме з Тимошенко.

У РПЛ виданню пояснили, що Ляшко зараз намагається працювати з різними електоральними групами, в тому числі, у східних регіонах країни. Акценти його публічних виступів помітно вийшли за рамки звичних тез про проблеми пенсіонерів і селян. Він багато розмірковує про проблеми промисловості, зокрема, вугільної, шахтарів та іншого "робочого класу".

На кілька минулих виборів Олег Ляшко йшов з гаслом "Вила напоготові!". Він постійно виходив на публіку і з'являвся в рекламних роликах з цим сільгоспінвентарем в руках. Тепер головне гасло кампанії - "Народний президент".

Помітно, що в останні роки лідер РПЛ значно рідше влаштовує епатажні перформанси. Він вже не їсть землю з трибуни парламенту і не знищує імпортну картоплю в супермаркеті. "Звичайно, завдяки всьому цьому епатажу в перші роки він зміг сильно підняти свою впізнаваність. У той же час через це люди не звертали уваги на те, що саме він говорить і пропонує. Зараз ми хочемо це змінити", - сказав виданню один із соратників головного "радикала".

Нагадаємо, що за даними масштабного дослідження трьох компаній - КМІС, Центр Разумкова та групи "Рейтинг", проведеного наприкінці жовтня - початку листопада, лідер "радикалів" поступається Юлії Тимошенко, Володимиру Зеленському, Петру Порошенку, Анатолію Гриценку та Юрію Бойку. Згідно з результатами, він отримує 4,9% підтримки з числа всіх опитаних і 7,6% - серед тих, хто визначився з кандидата, за якого проголосує в березні наступного року.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України призначила чергові вибори президента на 31 березня 2019 року.

Позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року. Переможцем вже в першому турі став Петро Порошенко, за якого проголосували 54,7% виборців, Юлія Тимошенко отримала 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолій Гриценко - 5,48%, Сергій Тігіпко - 5,23%, Михайло Добкін - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолець - 1,91%, Петро Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитро Ярош - 0,70%. Інші кандидати набрали менше 0,5% виборців.