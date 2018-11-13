Тимошенко вдвое опережает конкурентов в президентских рейтингах

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко остается лидером президентского рейтинга

Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, которая с преимуществом почти в 2 раза опережает своих ближайших конкурентов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного сразу тремя компаниями - КМИС, Центром Разумкова и группой "Рейтинг".

В ходе исследования было опрошено 10 000 респондентов, тогда как обычно выборка составляет лишь 2000 опрошенных.

Согласно результатам, за Тимошенко готовы отдать свои голоса 21% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. На втором месте с результатом в 11% - Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко делит 3 и 4 место с Анатолием Гриценко - их готовы поддержать по 10% украинцев. Впритык к ним идут Юрий Бойко и Олег Ляшко (9% и 8% соответственно). Святослав Вакарчук наберет 6%, если пойдет на выборы.

Социологи отмечают, что за последние полгода заметный рост рейтинга демонстрирует только Тимошенко. При этом она в лидерах электоральных симпатий во всех макрорегионах страны за исключением Донбасса.

Моделирование второго тура выборов демонстрирует, что Тимошенко побеждает во всех возможных электоральных парах. Петр Порошенко проигрывает всем возможным кандидатам на выход во второй тур выборов.

Совместный опрос КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг" проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Опрошено 10 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность составляет не более 1%.