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Окружение президента Чехии говорит, что он может выполнять свои функции из больницы

Автор: Сергей Пышкин

Представитель президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что лидер страны может выполнять свои функции из больницы. Уже в среду Земан должен объявить следующие шаги по формированию правительства после парламентских выборов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на IDNES.

"Хочу подчеркнуть, что президент общается, отслеживает политическую ситуацию и ознакомлен с последними событиями", - заявил Овчачек.

По его словам, несмотря на госпитализацию, состояние здоровья Милоша Земана позволяет ему и дальше выполнять свои функции.

Впрочем, спикер президента отметил, что не желает давать никаких прогнозов относительно того, сколько времени еще президент будет находиться в больнице.

"Я не хочу создавать никаких ожиданий, потому что знаю чешскую медиасреду. Если я скажу "одну неделю", а потом окажется, что это восемь дней - поднимется скандал", - добавил Овчачек.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что президента Чехии госпитализировали.

В частности, РБК-Украина сообщало о том, что состояние Милоша Земана стабилизировалось однако ему придется находиться в больнице в течение нескольких недель.

Также РБК-Украина писало, что сенат рассматривает возможность передачи полномочий президент Чехии из-за его пребывания в реанимации.

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Чехия