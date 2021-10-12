Оточення президента Чехії каже, що він може виконувати свої функції з лікарні

"Хочу наголосити, що президент комунікує, відстежує політичну ситуацію і ознайомлений з останніми подіями", - заявив Овчачек.

За його словами, попри госпіталізацію, стан здоров’я Мілоша Земана дозволяє йому й надалі виконувати свої функції.

Втім, речник президента відзначив, що не бажає давати ніяких прогнозів щодо того, скільки часу ще президент перебуватиме в лікарні.

"Я не хочу створювати ніяких очікувань, тому що знаю чеське медіасередовище. Якщо я скажу "один тиждень", а потім виявиться, що це вісім днів - підніметься скандал", - додав Овчачек.