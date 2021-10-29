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На округе погибшего нардепа Полякова назначили довыборы в Раду

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Пятница 29 октября 2021 19:43
На округе погибшего нардепа Полякова назначили довыборы в Раду Фото: на округе погибшего нардепа Полякова назначили довыборы в Раду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Центральная избирательная комиссия назначила довыборы в Верховную раду на округе погибшего народного депутата Антона Полякова. Избирательный процесс назначен на 26 января 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заседание Центральной избирательной комиссии.

Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе № 206 на 27 марта 2022 года.

Избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов, а именно 26 января 2022 года.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности смерти народного депутата Антона Полякова.

В частности, РБК-Украина сообщало о том, что в крови Полякова, кроме метадона, нашли еще и димедрол, который усиливает наркотический эффект.

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Поляков Верховная рада
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