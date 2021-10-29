На окрузі загиблого нардепа Полякова призначили довибори в Раду
Фото: на окрузі загиблого нардепа Полякова призначили довибори в Раду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Центральна виборча комісія призначила довибори в Верховну раду на окрузі загиблого народного депутата Антона Полякова. Виборчий процес назначено на 26 січня 2022 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на засідання Центральної виборчої комісії.
Комісія призначила проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 206 на 27 березня 2022 року.
Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів, а саме 26 січня 2022 року.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці смерті народного депутата Антона Полякова.
Зокрема, РБК-Україна повідомляло про те, що у крові Полякова, окрім метадону, знайшли ще й димедрол, який посилює наркотичний ефект.