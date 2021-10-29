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На окрузі загиблого нардепа Полякова призначили довибори в Раду

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П'ятниця 29 жовтня 2021 19:43
На окрузі загиблого нардепа Полякова призначили довибори в Раду Фото: на окрузі загиблого нардепа Полякова призначили довибори в Раду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Центральна виборча комісія призначила довибори в Верховну раду на окрузі загиблого народного депутата Антона Полякова. Виборчий процес назначено на 26 січня 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на засідання Центральної виборчої комісії.

Комісія призначила проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 206 на 27 березня 2022 року.

Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів, а саме 26 січня 2022 року.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці смерті народного депутата Антона Полякова.

Зокрема, РБК-Україна повідомляло про те, що у крові Полякова, окрім метадону, знайшли ще й димедрол, який посилює наркотичний ефект.

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