Головна » Новини » Політика

Окремі пункти мирного плану США потребуватимуть згоди Європи і НАТО, - Стармер

Лондон, Вівторок 25 листопада 2025 16:53
UA EN RU
Окремі пункти мирного плану США потребуватимуть згоди Європи і НАТО, - Стармер Фото: Кір Стармер, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європа і НАТО повинні будуть узгодити ті пункти мирного плану США щодо України, які безпосередньо стосуються їх.

Як передає РБК-Україна, про це під час виступу в Палаті громад заявив прем'єр Британії Кір Стармер.

Стармер звернув увагу, що будь-яка угода про завершення війни РФ проти України має бути справедливою і міцною.

За його словами, під час переговорів української та американської делегацій у Женеві було досягнуто прогресу щодо оновленої мирної рамки.

"Я можу запевнити Палату (громад - ред.), що робота з уточнення цього плану триває", - додав прем'єр.

Також Стармер наголосив, що справедливий і міцний мир можливий лише за дотримання окремих умов:

  • суверенітет України має бути збережений;
  • Україна повинна мати можливість захищати себе в майбутньому;
  • питання, що стосуються України та її майбутнього, має визначати Україна;
  • елементи, що стосуються Європи і НАТО, мають отримати згоду європейських країн і членів НАТО.

Він додав, що "попереду ще довгий шлях і важка дорога".

Умови Мерца

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошував, що війна РФ проти України може завершитися тільки в тому разі, якщо умови для цього будуть прийнятними як для Києва, так і для Європи.

Глава німецького уряду звернув увагу, що умови, на яких завершитися війна, матимуть наслідки для безпеки європейських країн.

Варто зауважити, що мирний план США з 28 пунктів, який з'явився у ЗМІ, зокрема, передбачав, що Україна не зможе вступити до НАТО.

Також Україні буде необхідно "закріпити нейтральний статус".

