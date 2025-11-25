Отдельные пункты мирного плана США потребуют согласия Европы и НАТО, - Стармер

Европа и НАТО должны будут согласовать те пункты мирного плана США по Украине, которые непосредственно касаются них.

Как передает РБК-Украина , об этом во время выступления в Палате общин заявил премьер Британии Кир Стармер.

Стармер обратил внимание, что любая сделка о завершении войны РФ против Украины должна быть справедливой и прочной.

По его словам, во время переговоров украинской и американской делегаций в Женеве был достигнут прогресс по обновленной мирной рамке.

"Я могу заверить Палату (общин - ред.), что работа по уточнению этого плана продолжается", - добавил премьер.

Также Стармер подчеркнул, что справедливый и прочный мир возможен только при соблюдении отдельных условий:

суверенитет Украины должен быть сохранен;

Украина должна иметь возможность защищать себя в будущем;

вопросы, касающиеся Украины и ее будущего, должны определяться Украиной;

элементы, касающиеся Европы и НАТО, должны получить согласие европейских стран и членов НАТО.

Он добавил, что "впереди еще долгий путь и трудная дорога".