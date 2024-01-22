Для вас окреме місце в пеклі. Туск жорстко пройшовся по нейтральних лідерах

Глава уряду Польщі у понеділок, 22 січня, на прес-конференції в українській столиці звернувся до тих лідерів країн ЄС, які "не до кінця зрозуміли про що йде боротьба, та які ставки".

"Сьогодні будь-хто у вільному світі, хто прикидається нейтральним, дотримується рівної дистанції чи демонструє її до України та Росії, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі", - наголосив Туск.

Також польський прем'єр вкотре підтвердив підтримку української сторони та висловив думку, що так чи інакше у кожній країні Європи реагують на російську агресію.

"Ви не самотні, навіть у тому сенсі, що ця боротьба відбувається в кожній європейській країні", - сказав він.

Візит Туска в Україну

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до України з офіційним візитом. Він провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Також польський прем'єр заявив, що його країна приєдналася до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Крім того, Туск повідомив про призначення уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України.

Детально про візит Туска у Київ 22 січня можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.