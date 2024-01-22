UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Для вас окреме місце в пеклі. Туск жорстко пройшовся по нейтральних лідерах

Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко висловився щодо демонстрації політики нейтральності деякими лідерами держав-членів Європейського союзу на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ польського прем'єра у Києві на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава уряду Польщі у понеділок, 22 січня, на прес-конференції в українській столиці звернувся до тих лідерів країн ЄС, які "не до кінця зрозуміли про що йде боротьба, та які ставки". 

"Сьогодні будь-хто у вільному світі, хто прикидається нейтральним, дотримується рівної дистанції чи демонструє її до України та Росії, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі", - наголосив Туск.

Також польський прем'єр вкотре підтвердив підтримку української сторони та висловив думку, що так чи інакше у кожній країні Європи реагують на російську агресію.

"Ви не самотні, навіть у тому сенсі, що ця боротьба відбувається в кожній європейській країні", - сказав він.

Візит Туска в Україну

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до України з офіційним візитом. Він провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Також польський прем'єр заявив, що його країна приєдналася до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Крім того, Туск повідомив про призначення уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України.

Детально про візит Туска у Київ 22 січня можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТускВійна Росії проти України