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Прем'єр Польщі прибув з візитом до Києва

Київ, Понеділок 22 січня 2024 09:53
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Прем'єр Польщі прибув з візитом до Києва Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув з робочим візитом до Києва у понеділок, 22 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) канцелярії польського прем’єра.

Як повідомляється, сьогодні Туск має заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також прем'єром Денисом Шмигалем.

Зазначимо, це перший візит прем'єра Польщі в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Візит Туска до України

13 грудня стало відомо про те, що прем'єра Польщі Дональда Туска запросили відвідати Україну. Вже на наступний день президент Володимир Зеленський особисто запросив новоспеченого прем'єра до Києва.

Як писали польські ЗМІ, візит потрібен для того, щоб розпочати перезавантаження між країнами. Відносини загострилися після блокади кордону з Україною польськими перевізниками та забороною на імпорт українського зерна, яку запровадила Варшава.

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