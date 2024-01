Вам отдельное место в аду. Туск жестко прошелся по нейтральным лидерам

Глава правительства Польши в понедельник, 22 января, на пресс-конференции в украинской столице обратился к тем лидерам стран ЕС, которые "не до конца поняли о чем идет борьба, и какие ставки".

"Сегодня любой в свободном мире, кто притворяется нейтральным, соблюдает ровную дистанцию или демонстрирует ее к Украине и России, заслуживает самого темного места в политическом аду", - подчеркнул Туск.

Также польский премьер еще раз подтвердил поддержку украинской стороны и высказал мнение, что так или иначе в каждой стране Европы реагируют на российскую агрессию.

"Вы не одиноки, даже в том смысле, что эта борьба происходит в каждой европейской стране", - сказал он.

