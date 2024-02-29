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"Окопні" РЕБи, авто і не тільки. У Міноборони розповіли про нові розробки для ЗСУ

Фото: у Міноборони розповіли про нові розробки для ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На озброєнні українських військ з'явилося ще близько 60 нових зразків техніки та інших матеріалів. Йдеться про зброю українського й іноземного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зазначив, що у лютому 2024 року було  кодифіковано та допущено до експлуатації 60 зразків озброєння, а минулого року - лише 33.

За його словами, зростає кількість зброї саме українського виробництва. Серед нових зразків техніки є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.

Також на експлуатації допустили шість зразків автомобільної і спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва.

Також серед "новинок" технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для безпілотників.

Дрони українського виробництва

На озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. Він також зазначав, що скоро з'являться технології, які дозволять військовим керувати дронами, перебуваючи далеко від фронту.

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