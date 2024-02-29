"Окопные" РЭБы, авто и не только. В Минобороны рассказали о новых разработках для ВСУ

На вооружении украинских войск появилось еще около 60 новых образцов техники и других материалов. Речь идет об оружии украинского и иностранного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк отметил, что в феврале 2024 было кодифицировано и допущено к эксплуатации 60 образцов вооружения, а в прошлом году - только 33.
По его словам, растет количество оружия украинского производства. Среди новых образцов техники есть несколько средств РЭБ, в частности, так называемые "окопные" радиоэлектронные средства, позволяющие эффективно противодействовать вражеским FPV-дронам.
Также к эксплуатации допущены шесть образцов автомобильной и специальной техники и 120-мм миномет украинского производства.
Также среди "новинок" есть технические средства разминирования, элементы динамической защиты для бронетехники и боеприпасы для беспилотников.
На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".
По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.
Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. Он также отмечал, что скоро появятся технологии, позволяющие военным управлять дронами, находясь вдали от фронта.
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