Окопи Другої світової стали домівкою для тварин: незвична знахідка в Чорнобилі (фото)
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику - неподалік села Новосілки - знайшли укріплення часів Другої світової війни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію біосферного заповідника у Facebook.
Як тварини обжили укріплення часів Другої світової
У прес-службі заповідника розповіли, що на польові укріплення часів Другої світової війни натрапили співробітники наукового відділу - під час обстеження території поблизу села Новосілки (Корогодського природоохоронного науково-дослідного відділення).
"Сліди не однієї війни... Представники ЗМІ часто запитують нас про наслідки окупації 2022 року, але зона відчуження зберігає сліди й значно давніших подій", - розповіли українцям.
Зазначається, що знайдені укріплення - це лінія окопів довжиною близько 200 метрів, яка "нині вже майже злилася з рельєфом місцевості".
Помітити залишки давніх укріплень, на перший погляд, майже неможливо (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневський)
Громадянам нагадали також, що природа поступово відвойовує своє, тож обриси колишніх траншей змінюють:
- зсуви ґрунту;
- рослинність;
- дикі тварини.
Так, один з окопів став прихистком для лисиці. Вона облаштувала свою нору в його стіні.
Житло лисиці (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневський)
Тим часом мурахи звели мурашник на бруствері, який колись слугував елементом фортифікаційної споруди.
Знайдений науковцями мурашник (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневський)
"Життя триває, залишаючи поверх старих шрамів нові сліди", - підсумували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тварини повертаються до Чорнобиля. У заповіднику побільшало, зокрема, коней та оленів.
Крім того, у Чорнобильській зоні виявили жаб-мутантів, які збентежили вчених.
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