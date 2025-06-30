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Окопи Другої світової стали домівкою для тварин: незвична знахідка в Чорнобилі (фото)

Понеділок 30 червня 2025 18:02
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Окопи Другої світової стали домівкою для тварин: незвична знахідка в Чорнобилі (фото) У Чорнобильській зоні знайшли укріплення часів Другої світової (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневський)
Автор: Ірина Костенко

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику - неподалік села Новосілки - знайшли укріплення часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію біосферного заповідника у Facebook.

Як тварини обжили укріплення часів Другої світової

У прес-службі заповідника розповіли, що на польові укріплення часів Другої світової війни натрапили співробітники наукового відділу - під час обстеження території поблизу села Новосілки (Корогодського природоохоронного науково-дослідного відділення).

"Сліди не однієї війни... Представники ЗМІ часто запитують нас про наслідки окупації 2022 року, але зона відчуження зберігає сліди й значно давніших подій", - розповіли українцям.

Зазначається, що знайдені укріплення - це лінія окопів довжиною близько 200 метрів, яка "нині вже майже злилася з рельєфом місцевості".

Окопи Другої світової стали домівкою для тварин: незвична знахідка в Чорнобилі (фото)Помітити залишки давніх укріплень, на перший погляд, майже неможливо (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневський)

Громадянам нагадали також, що природа поступово відвойовує своє, тож обриси колишніх траншей змінюють:

  • зсуви ґрунту;
  • рослинність;
  • дикі тварини.

Так, один з окопів став прихистком для лисиці. Вона облаштувала свою нору в його стіні.

Окопи Другої світової стали домівкою для тварин: незвична знахідка в Чорнобилі (фото)Житло лисиці (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневський)

Тим часом мурахи звели мурашник на бруствері, який колись слугував елементом фортифікаційної споруди.

Окопи Другої світової стали домівкою для тварин: незвична знахідка в Чорнобилі (фото)Знайдений науковцями мурашник (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневський)

"Життя триває, залишаючи поверх старих шрамів нові сліди", - підсумували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тварини повертаються до Чорнобиля. У заповіднику побільшало, зокрема, коней та оленів.

Крім того, у Чорнобильській зоні виявили жаб-мутантів, які збентежили вчених.

Читайте також, що відомо про відкриття у Чорнобильській зоні відчуження першої сонячної електростанції.

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