ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Окопы Второй мировой стали домом для животных: необычная находка в Чернобыле (фото)

Понедельник 30 июня 2025 18:02
UA EN RU
Окопы Второй мировой стали домом для животных: необычная находка в Чернобыле (фото) В Чернобыльской зоне нашли укрепления времен Второй мировой (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневский)
Автор: Ирина Костенко

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике - недалеко от села Новоселки - нашли укрепления времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию биосферного заповедника в Facebook.

Как животные обжили укрепления времен Второй мировой

В пресс-службе заповедника рассказали, что на полевые укрепления времен Второй мировой войны наткнулись сотрудники научного отдела - во время обследования территории вблизи села Новоселки (Корогодского природоохранного научно-исследовательского отделения).

"Следы не одной войны... Представители СМИ часто спрашивают нас о последствиях оккупации 2022 года, но зона отчуждения сохраняет следы и значительно более давних событий", - рассказали украинцам.

Отмечается, что найденные укрепления - это линия окопов длиной около 200 метров, которая "сейчас уже почти слилась с рельефом местности".

Окопы Второй мировой стали домом для животных: необычная находка в Чернобыле (фото)Заметить остатки давних укреплений, на первый взгляд, почти невозможно (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневский)

Гражданам напомнили также, что природа постепенно отвоевывает свое, поэтому очертания бывших траншей меняют:

  • оползни почвы;
  • растительность;
  • дикие животные.

Так, один из окопов стал пристанищем для лисы. Она обустроила свою нору в его стене.

Окопы Второй мировой стали домом для животных: необычная находка в Чернобыле (фото)Жилище лисы (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневский)

Тем временем муравьи возвели муравейник на бруствере, который когда-то служил элементом фортификационного сооружения.

Окопы Второй мировой стали домом для животных: необычная находка в Чернобыле (фото)Найденный учеными муравейник (фото: facebook.com/zapovidnyk2018/Денис Вишневский)

"Жизнь продолжается, оставляя поверх старых шрамов новые следы", - подытожили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Напомним, ранее мы рассказывали, что животные возвращаются в Чернобыль. В заповеднике стало больше, в частности, лошадей и оленей.

Кроме того, в Чернобыльской зоне обнаружили лягушек-мутантов, которые смутили ученых.

Читайте также, что известно об открытии в Чернобыльской зоне отчуждения первой солнечной электростанции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль окопи Чорнобильській заповідник Вторая мировая война Животные
Новости
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу