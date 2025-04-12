У Чорнобильській зоні відкрили першу сонячну електростанцію, будують ще одну (фото, відео)
У Чорнобильській зоні відчуження відкрили першу сонячну електростанцію. Незабаром там має з'явитися ще одна СЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.
Потужність першої сонячної електростанції у Чорнобильській зоні - 763 кВт, площа забудови - майже 4000 квадратних метрів.
Як зазначила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, обговорення щодо побудови проєкту почалися ще у 2019 році, але через війну процес затримався.
Фото: у Чорнобильській зоні відкрили першу сонячну електростанцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станція побудована за підтримки Іспанії, влітку відкриють другу, вдвічі потужнішу. Вартість будівництва склала 30 млн гривень.
За словами Гринчук, відкриття станції - це важливий крок, особливо в умовах російських атак на енергетику України. Енергія з сонячної електростанції забезпечуватиме адміністративні будівлі та об'єкти Зони відчуження.
"Чому ще це важливо? Тому що ми багато років говоримо про те, що Зону відчуження потрібно перетворювати на зону відродження. І ця територія, як ніяка інша в Україні, підходить для того, щоб розвивати тут саме проєкти відновлювальної енергетики, сонячну та вітрову генерацію", - зазначила міністр.
Вона додала, що у Чорнобильській зоні залишилася відповідна інфраструктура для впровадження нових проєктів, а територія має спеціальний статус. На думку Гринчук, Зона відчуження може стати хабом відновлювальної енергетики.
Атака Росії на Чорнобильську АЕС
Нагадаємо, в ніч на 14 лютого 2025 року російські окупанти атакували укриття четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Першим про атаку повідомив президент України Володимир Зеленський. Внаслідок атаки новий безпечний конфайнмент був пошкоджений, виникла пожежа.
Повідомлялося, що росіяни випустили по Чорнобильській АЕС безпілотник з фугасною бойовою частиною. На щастя, після атаки фахівці не фіксували підвищення радіаційного фону.
Для ліквідації наслідків ворожої атаки та підтримки в безпечному стані пошкодженого укриття ЧАЕС уряд України виділив понад 1,5 млрд гривень.
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