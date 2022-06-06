Около 31250 военных и 690 артиллерий: названы потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 31 250 военных. Больше всего за сутки оккупанты понесли потерь на Словянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Боевые потери противника на 6 июня ориентировочно составили:
Напомним, накануне ВСУ сбили очередной российский военный самолет в Запорожской области.
Кроме того, на Донбассе десантники сбили российский вертолет "Аллигатор" (Ка-52) из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".