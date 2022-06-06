Близько 31250 військових і 690 артилерій: названі втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 31 250 військових. Найбільше за добу окупанти зазнали втрат на Слов'янському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Бойові втрати противника на 6 червня орієнтовно склали:
Нагадаємо, напередодні ЗСУ збили черговий російський військовий літак у Запорізькій області.
Крім того, на Донбасі десантники збили російський вертоліт "Алігатор" (Ка-52) з переносного зенітно-ракетного комплексу "голка".