Около 30 850 военных и 210 самолетов: названы потери России

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 30 850 своих военных убитыми. Также было уничтожено 210 российских самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 2 июня ориентировочно составляют:
По данным Генштаба, наибольшие потери российские войска понесли на Бахмутском направлении.
Напомним, ВСУ отбили 13 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях и уничтожили 27 единиц военной техники.
Кроме того, украинские военные контролируют пятую часть Северодонецка Луганской области. По состоянию на вечер среды, 1 июня, в городе продолжаются уличные бои.