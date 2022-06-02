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Около 30 850 военных и 210 самолетов: названы потери России

Фото: Россия потеряла уже около 30 850 военных в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 30 850 своих военных убитыми. Также было уничтожено 210 российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 2 июня ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 30850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1363 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 3354 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 661 (+2) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средства ПВО - 95 (+1) ед,
  • самолетов - 210 (+2) ед,
  • вертолетов - 175 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 521 (+2),
  • крылатые ракеты - 120 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед,
  • специальная техника - 51 (+2).

По данным Генштаба, наибольшие потери российские войска понесли на Бахмутском направлении.

Напомним, ВСУ отбили 13 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях и уничтожили 27 единиц военной техники.

Кроме того, украинские военные контролируют пятую часть Северодонецка Луганской области. По состоянию на вечер среды, 1 июня, в городе продолжаются уличные бои.

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