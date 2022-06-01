Украина контролирует пятую часть Северодонецка. В городе продолжаются бои, - глава ОВА

Украинские военные контролируют пятую часть Северодонецка Луганской области. По состоянию на вечер среды, 1 июня, в городе продолжаются уличные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.