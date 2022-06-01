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Украина контролирует пятую часть Северодонецка. В городе продолжаются бои, - глава ОВА

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 21:20
Украина контролирует пятую часть Северодонецка. В городе продолжаются бои, - глава ОВА Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные контролируют пятую часть Северодонецка Луганской области. По состоянию на вечер среды, 1 июня, в городе продолжаются уличные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Оккупировано около 80 процентов областного центра, включая восточные кварталы города. Уличные бои продолжаются", - заявил он.

При этом Гайдай добавил, что украинские военные провели несколько успешных маневров на улицах Северодонецка. Бойцы ВСУ пытаются совершать пробные контратаки для возвращения контроля над городом.

Напомним, ранее в Генштабе рассказывали, что российские военные продолжают штурм Северодонецка Луганской области. Оккупанты уже захватили часть города.

Также мы писали, что российские военные получили контроль над большей частью Северодонецка еще вчера, 31 мая.

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