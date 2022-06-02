Близько 30 850 військових і 210 літаків: названі втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже близько 30 850 своїх військових убитими. Також було знищено 210 російських літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника на 2 червня орієнтовно становлять:
За даними Генштабу, найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, ЗСУ відбили 13 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях і знищили 27 одиниць військової техніки.
Крім того, українські військові контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області. Станом на вечір середи, 1 червня, в місті тривають вуличні бої.