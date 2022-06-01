Украинские военные отбили 13 атак врага на Донбассе: уничтожено много техники
Бойцы Вооруженных сил Украины отбили 13 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях и уничтожили 27 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.
За сутки украинские военные уничтожили:
- 2 танка;
- 6 артиллерийских систем;
- 8 боевых бронированных машин;
- 4 вражеских автомобиля.
Также было сбито 7 российских беспилотных летальных аппаратов типа "Орлан-10".
При этом отмечается, что оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 73 гражданских объекта.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные контролируют пятую часть Северодонецка Луганской области. По состоянию на вечер среды, 1 июня, в городе продолжаются уличные бои.
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