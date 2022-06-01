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Украинские военные отбили 13 атак врага на Донбассе: уничтожено много техники

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Среда 01 июня 2022 23:01
Украинские военные отбили 13 атак врага на Донбассе: уничтожено много техники Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины отбили 13 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях и уничтожили 27 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.

За сутки украинские военные уничтожили:

  • 2 танка;
  • 6 артиллерийских систем;
  • 8 боевых бронированных машин;
  • 4 вражеских автомобиля.

Также было сбито 7 российских беспилотных летальных аппаратов типа "Орлан-10".

При этом отмечается, что оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 73 гражданских объекта.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные контролируют пятую часть Северодонецка Луганской области. По состоянию на вечер среды, 1 июня, в городе продолжаются уличные бои.

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