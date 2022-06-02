Около 30 850 военных и 210 самолетов: названы потери России
Фото: Россия потеряла уже около 30 850 военных в Украине (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 30 850 своих военных убитыми. Также было уничтожено 210 российских самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 2 июня ориентировочно составляют:
- личного состава - около 30850 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1363 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 3354 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 661 (+2) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средства ПВО - 95 (+1) ед,
- самолетов - 210 (+2) ед,
- вертолетов - 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 521 (+2),
- крылатые ракеты - 120 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед,
- специальная техника - 51 (+2).
По данным Генштаба, наибольшие потери российские войска понесли на Бахмутском направлении.
Напомним, ВСУ отбили 13 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях и уничтожили 27 единиц военной техники.
Кроме того, украинские военные контролируют пятую часть Северодонецка Луганской области. По состоянию на вечер среды, 1 июня, в городе продолжаются уличные бои.