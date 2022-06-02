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Близько 30 850 військових і 210 літаків: названі втрати Росії

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Київ, Четвер 02 червня 2022 11:11
Близько 30 850 військових і 210 літаків: названі втрати Росії Фото: Росія втратила вже близько 30 850 військових в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже близько 30 850 своїх військових убитими. Також було знищено 210 російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 2 червня орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 30850 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1363 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 3354 (+11) од,
  • артилерійських систем - 661 (+2) од,
  • РСЗВ - 207 (+0) од,
  • засоби ППО - 95 (+1) од,
  • літаків - 210 (+2) од,
  • вертольотів - 175 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),
  • крилаті ракети - 120 (+0),
  • Кораблі / катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од,
  • спеціальна техніка - 51 (+2).

За даними Генштабу, найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ відбили 13 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях і знищили 27 одиниць військової техніки.

Крім того, українські військові контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області. Станом на вечір середи, 1 червня, в місті тривають вуличні бої.

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