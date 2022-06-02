Близько 30 850 військових і 210 літаків: названі втрати Росії
Фото: Росія втратила вже близько 30 850 військових в Україні (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже близько 30 850 своїх військових убитими. Також було знищено 210 російських літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника на 2 червня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 30850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1363 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 3354 (+11) од,
- артилерійських систем - 661 (+2) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засоби ППО - 95 (+1) од,
- літаків - 210 (+2) од,
- вертольотів - 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),
- крилаті ракети - 120 (+0),
- Кораблі / катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од,
- спеціальна техніка - 51 (+2).
За даними Генштабу, найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, ЗСУ відбили 13 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях і знищили 27 одиниць військової техніки.
Крім того, українські військові контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області. Станом на вечір середи, 1 червня, в місті тривають вуличні бої.