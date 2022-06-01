Около 30 700 военных и 175 вертолетов: названы потери РФ в войне

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 30 700 своих военных убитыми. Также было уничтожено 175 вражеских вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 ориентировочно составляют:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Напомним, украинские военные из состава 93-й бригады "Холодный Яр" сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Добавим, на юге за сутки украинские защитники уничтожили 70 оккупантов и ряд военной техники врага.
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