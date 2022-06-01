UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Около 30 700 военных и 175 вертолетов: названы потери РФ в войне

Фото: Россия потеряла уже около 30 700 своих военных в Украине (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 30 700 своих военных убитыми. Также было уничтожено 175 вражеских вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 30700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1361 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин 3343 (+41) ед,
  • артиллерийских систем - 659 (+10) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средства ПВО - 94 (+1) ед,
  • самолетов - 208 (+0) ед,
  • вертолетов - 175 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 519 (+4),
  • крылатые ракеты - 120 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2290 (+15) ед,
  • специальная техника - 49 (+1).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Напомним, украинские военные из состава 93-й бригады "Холодный Яр" сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Добавим, на юге за сутки украинские защитники уничтожили 70 оккупантов и ряд военной техники врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФВойна России против Украины