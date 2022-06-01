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Под Изюмом сбит российский ударный вертолет Ка-52

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Киев, Среда 01 июня 2022 01:49
Под Изюмом сбит российский ударный вертолет Ка-52 Вертолет Ка-52 (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные из состава 93-й бригады "Холодный Яр" сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные об уничтожении "Аллигатора" подтвердила разведка", - говорится в сообщении 93-й бригады.

Военнослужащие также отметили, что вражеские вертолеты забросали украиские позиции неуправляемыми авиационными ракетами. И один из них вскоре удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла".

Ранее Министерство обороны опубликовало видео боевых полетов украинских вертолетов на завод "Азовсталь", когда на его территории защитники Мариуполя удерживали позиции.

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