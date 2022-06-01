Близько 30 700 військових та 175 гелікоптерів: названі втрати РФ у війні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже близько 30 700 своїх військових убитими. Також було знищено 175 ворожих гелікоптерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.06 орієнтовно складають:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, українські військові зі складу 93-ї бригади "Холодний Яр" збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Додамо, на півдні за добу українські захисники знищили 70 окупантів і низку військової техніки ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.