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Около 30 700 военных и 175 вертолетов: названы потери РФ в войне

Новина українською →
Киев, Среда 01 июня 2022 09:04
Около 30 700 военных и 175 вертолетов: названы потери РФ в войне Фото: Россия потеряла уже около 30 700 своих военных в Украине (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 30 700 своих военных убитыми. Также было уничтожено 175 вражеских вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 30700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1361 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин 3343 (+41) ед,
  • артиллерийских систем - 659 (+10) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средства ПВО - 94 (+1) ед,
  • самолетов - 208 (+0) ед,
  • вертолетов - 175 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 519 (+4),
  • крылатые ракеты - 120 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2290 (+15) ед,
  • специальная техника - 49 (+1).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Напомним, украинские военные из состава 93-й бригады "Холодный Яр" сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Добавим, на юге за сутки украинские защитники уничтожили 70 оккупантов и ряд военной техники врага.

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