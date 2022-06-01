Близько 30 700 військових та 175 гелікоптерів: названі втрати РФ у війні
Фото: Росія втратила вже близько 30 700 своїх військових в Україні (wikipedia.org)
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже близько 30 700 своїх військових убитими. Також було знищено 175 ворожих гелікоптерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.06 орієнтовно складають:
- особового складу - близько 30700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1361 (+3) од,
- бойових броньованих машин 3343 (+41) од,
- артилерійських систем - 659 (+10) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засоби ППО - 94 (+1) од,
- літаків - 208 (+0) од,
- гелікоптерів - 175 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 519 (+4),
- крилаті ракети - 120 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2290 (+15) од,
- спеціальна техніка - 49 (+1).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, українські військові зі складу 93-ї бригади "Холодний Яр" збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Додамо, на півдні за добу українські захисники знищили 70 окупантів і низку військової техніки ворога.
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