Около 29350 военных и более 1300 танков: Генштаб рассказал о новых потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 350 своих военных. При этом уничтожено более 1300 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери российских оккупантов на 24 мая ориентировочно составили:
По данным Генштаба, наибольшие потери российских оккупационных войск наблюдались на Северодонецком направлении.
Ранее в Минобороны Британии заявили, что если РФ расширит свое влияние на запад на Донбассе, войска столкнутся с трудностями в снабжении.
Кроме того, ВСУ на Донбассе уничтожили восемь танков и семь беспилотников.
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