Близько 29350 військових і понад 1300 танків: Генштаб розповів про нові втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 350 своїх військових. При цьому знищено понад 1300 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 24 травня орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільші втрати російських окупаційних військ спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.
Раніше в Міноборони Британії заявили, що якщо РФ розширить свій вплив на захід на Донбасі, війська зіткнуться з труднощами в постачанні.
Крім того, ЗСУ на Донбасі знищили вісім танків і сім безпілотників.
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