Близько 29350 військових і понад 1300 танків: Генштаб розповів про нові втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 350 своїх військових. При цьому знищено понад 1300 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Раніше в Міноборони Британії заявили, що якщо РФ розширить свій вплив на захід на Донбасі, війська зіткнуться з труднощами в постачанні.

Крім того, ЗСУ на Донбасі знищили вісім танків і сім безпілотників.

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