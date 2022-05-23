ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ на Донбассе уничтожили восемь танков и семь беспилотников, бои не прекращаются

Новина українською →
Киев, Понедельник 23 мая 2022 23:37
ВСУ на Донбассе уничтожили восемь танков и семь беспилотников, бои не прекращаются Разбитая техника РФ (Фото: t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Константин Широкун

Подразделения Вооруженных сил Украины из состава группировки Объединенных сил за день отразили 16 атак врага. Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом. Украинским военным также удалось уничтожить один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook группировки Объединенных сил.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

За день оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта, среди них жилые дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптека и админздание национальной полиции. В результате этих обстрелов погибли семь гражданских лиц, еще шесть получили ранения и травмы разной степени тяжести.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили восемь танков, 22 единицы боевой бронированной техники, а также один автомобиль.

Напомним, российские войска усилили обстрелы Донбасса. Ежедневно под вражеский огонь попадают десятки городов, поселков и сел. Так, 22 мая оккупанты обстреляли более 45 населенных пунктов. Среди мирного населения есть жертвы и раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Вооруженные силы Украины Войска РФ
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения