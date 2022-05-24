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Если РФ расширит свое влияние на Донбассе, войска столкнутся с трудностями в снабжении, - Британия

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Лондон, Вторник 24 мая 2022 08:43
Если РФ расширит свое влияние на Донбассе, войска столкнутся с трудностями в снабжении, - Британия Фото: Если РФ расширит свое влияние на Донбассе, войска столкнутся с трудностями в снабжении (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Однако если Россия захватит Северодонецкий карман, вся Луганская область окажется под российской оккупацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным ведомства, в настоящее время северная и южная оси этой операции разделены примерно 25 км территории, контролируемой Украиной.

"Украинские войска оказывают сильное сопротивление, занимая хорошо окопанные оборонительные позиции. Давно созданная операция Объединенных сил Украины, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что Россия добилась некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

"Хотя в настоящее время Россия прилагает основные усилия, эта операция является лишь частью кампании по захвату Донбасса. Если линия фронта продвинется дальше на запад, это приведет к расширению российских коммуникационных линий и, вероятно, к тому, что российские войска столкнутся с дальнейшими трудностями в материально-техническом снабжении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на Донбассе складывается очень сложная. Российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.

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