Близько 29350 військових і понад 1300 танків: Генштаб розповів про нові втрати РФ
Фото: війська РФ втратили близько 29350 військових і більше 1300 танків (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 350 своїх військових. При цьому знищено понад 1300 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 24 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29350 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1302 (+9),
- бойових броньованих машин - 3194 (+28),
- артилерійських систем - 606 (+2),
- РСЗВ - 201 (+0),
- засоби ППО - 93 (+0),
- літаків - 205 (+1),
- вертольотів - 170 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 480 (+4),
- крилаті ракети - 112 (+2),
- Кораблі / катери - 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2213 (+7),
- спеціальна техніка - 43 (+0).
За даними Генштабу, найбільші втрати російських окупаційних військ спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.
Раніше в Міноборони Британії заявили, що якщо РФ розширить свій вплив на захід на Донбасі, війська зіткнуться з труднощами в постачанні.
Крім того, ЗСУ на Донбасі знищили вісім танків і сім безпілотників.
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