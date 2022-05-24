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Близько 29350 військових і понад 1300 танків: Генштаб розповів про нові втрати РФ

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Київ, Вівторок 24 травня 2022 08:53
Близько 29350 військових і понад 1300 танків: Генштаб розповів про нові втрати РФ Фото: війська РФ втратили близько 29350 військових і більше 1300 танків (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 350 своїх військових. При цьому знищено понад 1300 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 24 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 29350 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1302 (+9),
  • бойових броньованих машин - 3194 (+28),
  • артилерійських систем - 606 (+2),
  • РСЗВ - 201 (+0),
  • засоби ППО - 93 (+0),
  • літаків - 205 (+1),
  • вертольотів - 170 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 480 (+4),
  • крилаті ракети - 112 (+2),
  • Кораблі / катери - 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2213 (+7),
  • спеціальна техніка - 43 (+0).

За даними Генштабу, найбільші втрати російських окупаційних військ спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.

Раніше в Міноборони Британії заявили, що якщо РФ розширить свій вплив на захід на Донбасі, війська зіткнуться з труднощами в постачанні.

Крім того, ЗСУ на Донбасі знищили вісім танків і сім безпілотників.

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